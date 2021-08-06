أخبار عاجلة

"لغز مرض كوفيد الطويل".. علماء يتوصلون أخيرًا للسبب! -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" -
فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه -
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها -
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية -
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسام موافي يكشف نصيحة معلمه: «العلم جوهرة إياك أن يُدفن معك» ()

Print
حسام موافي يكشف نصيحة معلمه: «العلم جوهرة إياك أن يُدفن معك» (فيديو) حسام موافي يكشف نصيحة معلمه: «العلم جوهرة إياك أن يُدفن معك» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن نصيحة من مُعَلِّمِه مستمر على تنفيذها حتى الوقت الحالي.

وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معلمه الراحل الدكتور عبدالمنعم حسب الله، قال له: سيكون لك قيمة عندما تغادر كلية الطب وهناك نحو 5 آلاف نموذج ناجح في مهنة الطب.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن معلمه أبلغه بأن العلم عبارة عن جوهرة ثمينة للغاية، موجهًا الحديث إليه: أنت تمتلك العلم وإياك أن تُدفن به يجب أن توزع علمك على الجميع، موضحا أن محاضراته في كلية الطب استمرت على مدار 43 سنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)