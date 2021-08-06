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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن نصيحة من مُعَلِّمِه مستمر على تنفيذها حتى الوقت الحالي.

وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معلمه الراحل الدكتور عبدالمنعم حسب الله، قال له: سيكون لك قيمة عندما تغادر كلية الطب وهناك نحو 5 آلاف نموذج ناجح في مهنة الطب.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن معلمه أبلغه بأن العلم عبارة عن جوهرة ثمينة للغاية، موجهًا الحديث إليه: أنت تمتلك العلم وإياك أن تُدفن به يجب أن توزع علمك على الجميع، موضحا أن محاضراته في كلية الطب استمرت على مدار 43 سنة.