«ماكنامى» عن انتقاد نادال لـ ديوكوفيتش: نصيحة غير مرغوب فيها

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فجر انتقاد رافائيل نادال لغريمه نوفاك ديوكوفيتش العديد من الانتقادات، خاصة بعد مرور وقت طويل على واقعة اللاعب الصربى في أوليمبياد طوكيو.

وفشل نوفاك في الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات الفردى بعد الخسارة أمام الإسبانى كارينو بوستا.

وعبَّر ديوكوفيتش عن غضبه العارم بإلقاء مضربه على المدرجات. وأجاب نادال على سؤال صحفى بشأن سلوك نوفاك: «لحسن الحظ لم يتواجد متفرجون في المدرجات، ولم يتعرض أي شخص للأذى».

وأضاف: «هذه الأمور تحدث من حين لآخر، ولكن علينا أن نحاول تجنبها».

وتابع: «من المهم أن يتجنب لاعب بحجم ديوكوفيتش مثل هذه التصرفات، فهو قدوة بالنسبة للكثير من الأطفال، وفى النهاية مازال المصنف الأول ومن أفضل نجوم التنس على مر التاريخ».

ولم يعجب تعامل نادال مع الصحفى العديد من نجوم التنس، وفى مقدمتهم بطل الجراند السلام السابق في منافسات الزوجى، الأسترالى بول ماكنامى، الذي نشر مقالة بصحيفة «ديلى ميل»، حول الأمر.

وقال ماكنامى: «ما حدث أمر غير عادى، التصريح محل إثارة».

ونوه: «من الرائع تقديم نصيحة مجانية إلى زميل عظيم، ولكن ليس بهذا الشكل، إنها نصيحة غير مثالية وغير مرغوب فيها».

وأتم: «لدىَّ احترام كبير لنادال وروح المحارب لديه، إنه بطل الملاعب الترابية التي أحبها، لكنى مندهش من أنه لا يجيب على أسئلة حول سلوك بقية اللاعبين في الملعب».