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الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة

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الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة
"التجارة": إغلاق المستودع وإحالة القائمين عليه للجهات المختصة

الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لغش التوصيلات الكهربائية التي يتم صناعتها.

وقالت وزارة التجارة في حسابها عبر تويتر: إنه "تم ضبط معمل في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة".

وأضافت: "تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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