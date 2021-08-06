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ريال مدريد يضحى للتخلص من عبء إيسكو

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ريال مدريد يضحى للتخلص من عبء إيسكو ريال مدريد يضحى للتخلص من عبء إيسكو

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كشف تقرير صحفى إيطالى عن انفراجة بشأن تعاقد ميلان مع الإسبانى إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، هذا الصيف.

ويعتبر إيسكو (29 عامًا) أحد المطلوبين في ميلان، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لتعويض رحيل التركى هاكان كالهانوجلو.

وبحسب صحيفة «كورييرى ديلو سبورت» الإيطالية، فإن ريال مدريد قد يسمح لإيسكو بالرحيل مقابل 15 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يتطلع للتخلص من إيسكو الذي انضم من مالاجا في صيف 2013، ويتقاضى راتبًا قدره 6 ملايين يورو، خصوصا بعدما ابتعد عن المشاركة أساسيًا منذ موسمين.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد الذي سبق وأن حدد 20 مليون يورو للموافقة على رحيل إيسكو هذا الصيف، سيرضى بالحصول على 15 مليونا فقط لتجنب خسارة اللاعب مجانًا في الصيف المقبل.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن راتب إيسكو يمثل مشكلة لميلان في التوقيت الحالى. وخاض إيسكو 336 مباراة رسمية مع ريال مدريد، وحصل على 4 ألقاب لدورى أبطال أوروبا، ومثلها في للأندية، ولقبين للدورى الإسبانى، ولقب كأس الملك.

المصرى اليوم

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