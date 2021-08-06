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أتلتيكو مدريد يتفاوض مع دورتموند لضم بديل أوبلاك

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أتلتيكو مدريد يتفاوض مع دورتموند لضم بديل أوبلاك أتلتيكو مدريد يتفاوض مع دورتموند لضم بديل أوبلاك

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يفكر مسؤولو نادى أتلتيكو مدريد في ضم حارس مرمى جديد لصفوف الفريق، للقيام بدور البديل للسلوفينى المخضرم يان أوبلاك.

وذكرت «سكاى سبورت ألمانيا»، نقلًا عن تقارير إسبانية، أن أتلتيكو يفكر في التعاقد مع السويسرى رومان بوركى، حارس مرمى بوروسيا دورتموند.

وأكدت أن المحادثات بدأت بالفعل بين الجانبين، حيث يسعى الأتليتى لإنجاز الصفقة قبل انطلاق الموسم المقبل.

ولم يعد لدى بوركى مستقبلًا داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، وذلك بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لأسود الفيستيفال، قبل أن يتعاقد النادى مع مواطنه جريجور كوبيل هذا الصيف.

ويأتى تحرك نادى العاصمة الإسبانية نحو صاحب الـ30 عامًا في ظل اقتراب حارسه الكرواتى إيفو جربيتش من الانتقال إلى ليل الفرنسى.

المصرى اليوم

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