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بيراميدز يقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

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بيراميدز يقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل بيراميدز يقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

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دخل مسؤولو نادي بيراميدز، في مفاوضات قوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد فخر الدين بن يوسف، مع الإسماعيلي، في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع الدراويش.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي نادي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات قوية مع فخر الدين بن يوسف، من أجل التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، في ظل تراجع مستوى جون انطوي ودودو الجباس.

ومن المنتظر أن يعقد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي السماوي، جلسة مع المهاجم التونسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل اقناعه بالانضمام لصفوف الفريق.

ولم يحسم فخر الدين بن يوسف، حتى الىن قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع قلعة الدراويش أو خوض تجربة جديدة.

يُذكر أن «بن يوسف» يقدم مستوى مميزًا مع الإسماعيلي هذا الموسم، حيث أحرز 10 أهداف وصنع هدفين في 25 مباراة لعبها مع الفريق في بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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