«مشروعات النواب» تصدر تقرير بأعمالها: 63 توصية تم الرد على 48 و3 وزارات لم ترد

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قدمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، 63 توصية خلال اجتماعاتها، واشارت اللجنة في تقريرها عن اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الاول في الفترة من 19 يناير حتى 26 يوليو 2021، أكدت فيه أنها انتهت في اجتماعاتها إلى انه تم الرد على (48 توصية) منها.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ توصياتها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، أصدرت اللجنة عدة قرارات لمتابعة هذا الأمر، وهي تشكيل لجنة من النائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة منى عبدالله، والنائبة رحاب موسى، وكل من يرغب من أعضاء اللجنة في الانضمام لعضويتها لمراجعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة، والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة.

وأنه تم تشكيل لجنة من النائبة هالة أبوالسعد، وكيل اللجنة، والنائب أحمد شلبي، لدراسة ما تم إرساله من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ردا على توصية اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شلبی، بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة.

كما تقرر تشكيل لجنة من النائبة منى عبدالله، والنائب أحمد شلبي، بالتواصل مع الدكتور أحمد سمير نائب وزير الشباب والرياضة لوضع رؤية واستراتيجية محددة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة.

وأوضحت اللجنة، أن الجهات التي أرسلت الرد على توصيات اللجنة، هي وزارات الزراعة وقطاع الاعمال والمالية والتموين والتنمية المحلية والبيئة والتعليم العالى ،و جهاز تنمية المشروعات،و هيئة الاستثمار، والمجلس القومي للمرأة، أما الجهات التي لم ترسل الرد هي وزارات الإسكان، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.