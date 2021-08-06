قطع مياة الشرب في بلقس بقليوب 10 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياة الشرب عن قريه بلقس مركز قليوب، اليوم الجمعة، من الساعة ١٠ مساء وحتى ٨ صباح يوم السبت.

ويأتي ذلك، نظرًا لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية، وذلك للقضاء على تكرار شكوى طفوحات الصرف الصحي.

تهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لاحتمالية انقطاع المياه في حال وجود زيادة بنسبة عكارة النيل الناتجة عن التكريك.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المشروعات الجارى تنفيذها وذلك لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص.