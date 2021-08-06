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غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في ديرب نجم بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس، ومرافقة لجنة من ديوان عام المحافظة، للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الشونة وعزبة عمران، والتحفظ على الأدوات الموجودة بالمراكز من كراسي وطرابيزات، وتحرير ٣ محاضر لأصحابها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية؟ فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم ٣٤٢٨ لسنة ٢٠٢١، بتشكيل لجنة للمرور بصفة دورية على كافة مراكز الدروس الخصوصية ،والحضانات والمكتبات، للتأكد من غلقها وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصرى اليوم

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