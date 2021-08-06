«الأطباء» تطالب بعودة إجازات التفرغ لطلبة «الدراسات العليا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإعادة إجازات التفرغ للأطباء الدارسين بالماجستير والدكتوراه بكليات الطب، بعد الانخفاض الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا حاليا.

وقال الدكتور أسامة أسامة عبدالحي، الأمين العام للأطباء، أن النقابة العامة أرسلت خطابا لوزارة الصحة، بعد أن تواصلت النقابة مع المسئولين عن هذا الملف في الوزارة للمطالبة بالموافقة على عودة أطباء الماجستير، والدكتوراه لإجازات التفرغ الدراسي لهم للإنتهاء من دراساتهم العليا.

وأضاف: «وذلك حرصا على مستقبلهم وصالح جهات عملهم، علما بأنه كان قد تم وقف هذه الأجازات لحاجة الوزارة لهؤلاء الأطباء، لمواجهة الجائحة ووافقت أيضا وزارة التعليم العالي، على وقف إلزامهم بالحضور لمدة ٦ شهور».

وتابع: «وحيث انه قد هدأت الجائحة، وعادت الحياة لمعظم المجالات في الدولة، فإننا نطالب بعودة هؤلاء الأطباء لدراساتهم ولا قدر الله إذا اشتدت الجائحة مرة أخرى، فإن هؤلاء الأطباء وجميع اطباء مصر تحت امر اهلنا وشعبنا ولن نتخلي ابدا عن واجبنا».