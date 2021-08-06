حملات «مبكرة» بالإسكندرية لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

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قاد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، جولات مفاجأة على المخابز البلدية منذ الصباح الباكر بجميع أرجاء المحافظة، حيث قام بالمرور على المخابز البلدية بمنطقة غرب والجمرك ومخابز منطقة وسط ومخابز منطقة شرق ومخابز منطقة المنتزة حيث قام بالتفتيش على أوزان الرغيف البلدى ومواصفاته والتأكد من نظافة اماكن الانتاج ولوحات بيانات المخابز.

وتم تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لعدد من المخابز المخالفة خلال الحولة، كما قام بالمرور على منافذ بيع الخبز البلدى المدعم الموجود بمنطقة المعمورة الشاطئ ومتابعة عملية البيع للمواطنين من خلال البطاقات التموينية.

واختتمت الجولات بزيارة معرض شركة المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضار بالمعمورة الشاطئ والتفتيش على إعلان أسعار الخضروات والفاكهة المعروضة والاطلاع على أذون الصرف، وتم تحرير محضر للمنفذ لعدم الإعلان عن أسعار الخضر والفاكهة المعروضة للمواطنين .

والتقى وكيل الوزارة العديد من المواطنين وضيوف الإسكندرية المصطافين الذين أشادوا بجودة رغيف الخبز ووزنه وتواجد وكيل الوزارة على رأس الأنشطة التموينية بالشارع السكندرى.

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملات "مبكرة" لمفاجئة المخابز البلدية والمحال لرصد وزن الرغيف والالتزام بالأسعار (صور)