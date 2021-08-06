عرض فيلم «مريم» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

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يواصل مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية بتقديم أمسية سينمائية، الأربعاء 11 أغسطس الساعة 7 مساءا، يعرض خلالها الفيلم السورى «مريم» بطولة سلاف فواخرجي وعابد فهد وصباح جزائري واسعد فضة وميسون ابو اسعد اخراج باسل الخطيب.

والفيلم إنتاج المؤسسة العامة للسينما السورية عام 2013. نال الفيلم عدة جوائز هي جائزة مهرجان مسقط السينمائى جائزة الخنجر البرونزى في المسابقة الرسمية، وجائزة أفضل ممثلة «صباح جزائري» وجائزة احسن تصوير «فرهاد محمودى» من إيران . بالاضافة للجائزة الكبرى مهرجان الداخلة السينمائى بالمغرب والجائزة الاولى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر.

الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين والإعلاميين مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا.