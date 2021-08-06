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البترول : توفير كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة

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البترول : توفير كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة البترول : توفير كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة

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اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ان استهلاك الغاز الطبيعى والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل اعلي معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة موضحة ان قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو ٥٢١٠ مليون قدم مكعب غاز مكافيء يوميا بزيادة نسبتها ١١٨٪ عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة مع الالتزام بالتأمين الكامل لباقي احتياجات القطاعات المستهلكة كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز الي جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز .
وتمثل الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء والبالغة ٤٦٧٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا نحو ٦٧٪ من استهلاك الغاز محليا بالاضافة الى توفير اكثر من ١٣ الف طن مازوت لاستكمال احتياجات محطات الكهرباء .

المصرى اليوم

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