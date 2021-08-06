«السكة الحديد» تعلن عن 250 وظيفة شاغرة بالقاهرة والمحافظات (الشروط وطريقة التقديم)

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن وجود عدد 250 وظيفة شاغرة بالهيئة للمهندسين للتعيين مهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا – كهرباء – مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي، وتخصصات [الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وقالت الهيئة في بيانها انه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقه البدنية والصحية كما تعلن عن وجود عدد 1500وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهي كالتالي:

( فنى اشارات رابع- فنى كهربائي رابع – فنى ميكانيكى رابع – فنى براد رابع – فنى مناورة رابع – فنى مزلقان رابع – فنى صيانة سكة رابع – فنى حركة وبلوك رابع – فنى لحام سكه رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع ) وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، على أن يتم بدء التقديم إعتباراً من يوم 9/8/2021 وحتى يوم 8/9/2021.

لمزيد من التفاصيل:

الدخول على لينك موقع الهيئة من هنا

النشر على بوابة الوظائف الحكومية إعتباراً من يوم 9/8/2021 وحتى 8/9/2021 من هنا