أخبار عاجلة

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين -
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إطلاق 7 قوافل طبية بقرى «حياة كريمة» في المنيا

Print
إطلاق 7 قوافل طبية بقرى «حياة كريمة» في المنيا إطلاق 7 قوافل طبية بقرى «حياة كريمة» في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إطلاق 7 قوافل طبية، داخل القرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، خلال شهر اغسطس الجاري.

قال الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، تشمل القوافل قرى، الأمل بمركز المنيا، وجبل الطير البحرية بمركز سمالوط، وقرية داقوف بمركز سمالوط، وقرية الكمال بمركز المنيا، وقرية شيبة بمركز أبوقرقاص، وقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وقرية بني روح بمركز ملوي.

وأضاف «نادي» تشمل القوافل جميع التخصصات، وصرف الأدوية، وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة، وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات