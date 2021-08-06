إطلاق 7 قوافل طبية بقرى «حياة كريمة» في المنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إطلاق 7 قوافل طبية، داخل القرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، خلال شهر اغسطس الجاري.

قال الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، تشمل القوافل قرى، الأمل بمركز المنيا، وجبل الطير البحرية بمركز سمالوط، وقرية داقوف بمركز سمالوط، وقرية الكمال بمركز المنيا، وقرية شيبة بمركز أبوقرقاص، وقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وقرية بني روح بمركز ملوي.

وأضاف «نادي» تشمل القوافل جميع التخصصات، وصرف الأدوية، وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة، وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج.