قاتلة إبنتها فى البساتين تعترف :رفضت الزواج من ثرى "معاق ذهنيا "فرميتها من الخامس

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إنهارت ربة منزل متهمة بقتل إبنتها فى البساتين امام جهات التحقيق فى القاهرة وبدات تبكى بشكل هيستيرى ما استدعى المحقق أن يقدم لها كوبا من العصير حتى تهدأ ويستمع لاقوالها ومعرفة أسباب قيامها بالقاء إبنتها من الطابق الخامس ووفاتها فى الحال.

قالت المتهمة فى التحقيقات أنا مثل اى ام نفسى افرح ببنى وازوجها للشخص ال بتحبه ،لكن ظروفنا المادية صعبة وخالها أحضر لها عريس ثرى جدا لكنه معاق ذهنيا ،وعندما شاهدته إبنتى رفضت الزواج من الشاب المعاق وقالت "مش هتزوجه حتى لو هموت ".

واصلت الام كلامها قائلة أنا سمعت الكلمة أنا وخالها وقولتها يبقى تموتى زى ما قولتى ،وابتديت أضرب فيها انا وخالها بقصد تاديبها أو ارغامها على الموافقة على الزواج من الشاب الثرى "المعاق ذهنيا".

استطردت الام قائلة :سقطت ابنتى على الارض وقد فارقت الحياة ،نظرنا انا واخى لبعض وقال لى مفيش قدامنا غير حاجة وحدة لازم نعملعا عشان منروحش فداهية انا وانتى ،سألته إيه الحاجة دى ،قلى نرميها من فوق ويبقى الموضوع انتحار .

انهت الام المتهمة كلامها قائلا ،وافقته فى الحال وانتظرنا حتى خلى الطريق من المارة ورميناها من الطابق الخامس ،ونزلنا وراها نجرى واكدنا أمام الناس انها رمت نفسها من فوق ونقلنها للمستشفى وماتت قبل اسعافها ،وباعترافها امرت جهات التحقيق بحبس الام وشقيقها على ذمة التحقيقات.

البداية كان ببلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين من مستشفى البساتين بوصول جثة فتاة، أكدت والدتها أنها أقدمت على الانتحار، وألقت بنفسها من الطابق الخامس بسبب مرورها بحالة نفسية، وتبين من التحريات أن الام وشقيقها وراء قتل الضحية "دنيا 17 سنة"تم ضبطهما وباشرت النيابة التحقيقات.