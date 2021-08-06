«الأطباء»: 30 سبتمبر دورة تدريبية في أساسيات لغة «الصم والبكم»

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أعلنت نقابة الأطباء، عن تنظيم لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة، دورة تدريبة في أساسيات لغة الصم والبكم، للمرة الأولى في برامج تدريب النقابة، وذلك لمساعدة الطبيب على التعامل مع هؤلاء المرضى، أو المرضي ضعاف السمع.

وأوضحت النقابة في إعلانها الذي نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدورة تشمل مقدمة وحقائق عن الصم والبكم، والتعريف بالنفس، والتعرف على الحروف، والأرقام، والوقت، وأيام الأسبوع، والألوان، والأسرة.

وأضافت: «كما تتضمن الدورة كلمات خاصة بالأمراض وللتعامل مع المرضى، وتقام الدورة بمقر نقابة الأطباء، بدار الحكمة يوم الخميس ٣٠ سبتمبر، على أن يسدد المشارك ١٠٠ جنيه، للدورة التي يقدمها محمد نبيل، أخصائي لغة الإشارة والمدرب المعتمد في جامعة عين شمس».