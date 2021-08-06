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بيع 10 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بمدينة أسيوط الجديدة

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بيع 10 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بمدينة أسيوط الجديدة بيع 10 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بمدينة أسيوط الجديدة

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أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بيع 10 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الجهاز، وذلك في إطار خطة جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتوفير الخدمات لسكان المدينة.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه تم بيع جميع المحال والوحدات المطروحة خلال جلسة المزاد والتي استهدفت جميع المناطق والأحياء بالمدينة، وتراوحت مساحات المحال المباعة من ٢٠م٢ : ٨٦م٢ بأنشطة متنوعة ( سوبر ماركت - مطعم - كافتيريا – عِلافة - أدوات منزلية).

وأوضحت رئيس الجهاز، أن سعر البيع للمتر المربع للمحال تراوح ما بين 16 ألف جنيه و 61 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر مربع للوحدات الإدارية والمهنية ما بين 6650 جنيها و9200 جنيه، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال خطة الطرح لتشمل أنحاء المدينة كافة.

المصرى اليوم

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