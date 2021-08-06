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١٠ حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية في ثوبها الجديد بساحة الهناجر

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١٠ حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية في ثوبها الجديد بساحة الهناجر ١٠ حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية في ثوبها الجديد بساحة الهناجر

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انطلقت أولى حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية، ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية التي أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، ومن المقرر أن تستمر الفرقة في تقديم حفلاتها حتى ١٤ أغسطس الجارى.

وبرعت الفرقة في تقديم باقة من الاستعراضات بعضها يقدم لأول مرة ولم تعرض منذ عدة سنوات طويلة مثل استعراض «النوبة»، والبعض الآخر عرض بأزياء جديدة تميزت بألوانها المبهرة الجذابة مثل استعراض «أم الخلول»، وتفاعل الجمهور مع روائع الفرقة منها استعراض «فتوات قبلي، الأغاني، المجوز، الحجالة، الحصان، الغوازي، المانبوطي، التنورة، العصا».

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن فقرات فنية وغنائية أخرى وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

المصرى اليوم

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