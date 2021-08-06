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«الإنس والنمس» يتصدر تذاكر السينما في ثاني ليالي عرضه

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«الإنس والنمس» يتصدر تذاكر السينما في ثاني ليالي عرضه «الإنس والنمس» يتصدر تذاكر السينما في ثاني ليالي عرضه

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نجح النجم محمد هنيدي وفيلم «الإنس والنمس» في تصدر شباك تذاكر الافلام السينمائية في ثاني ليلة عرض له محققاً 2 مليون و589 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

المصرى اليوم

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