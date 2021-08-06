أخبار عاجلة

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد محسن يحيي حفل الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير

Print
محمد محسن يحيي حفل الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير محمد محسن يحيي حفل الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا المطرب الشاب محمد محسن حفلاً في الثامنة مساء أمس الخميس على مسرح النافورة بالأوبرا.

تغنى «محسن» خلال الحفل بمجموعة من الأغانى التراثية لـفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي، منها: قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة .

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة، بدأ إحتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له، أصدر ألبومه الأول «اللف في شوارعك» عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب في إستفتاء أجرته جريدة الأهرام في نفس العام , خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل «زى الورد» كما شارك في بطولة مسرحية «ليلة من ألف ليلة» مع الفنان الكبير يحيي الفخرانى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي