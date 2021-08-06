تفاصيل اغتصاب ممرضة في حلوان: هددوني بالسلاح وصورونى أثناء العلاقة

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أدلى المتهميان بإغتصاب ممرضة في حلوان بجريمتهما تفصيليا أمام جهات التحقيق ،قال المتهم الاول «عاطل»انه قرر اغتصاب المجنى عليها بمساعدة زوج شقيقته فور وصولها الشقة .

تفاصيل واقعة الاغتصاب

أضاف المتهم قائلا انهما قررا استدعاء الضحية للشقة في منطقة عرب راشد ،فارسلا إليها طفلا طلب منها الحضور لعنوان الشابين بسرعة بحجة ان احدهما مريض ويحتاج حقنة بشكل ملح ،لم تتوان الممرضة لحظة وقررت الذهاب بسرعة لانقاذ المريض .

الصدمة

دقت المرضة جرس الباب ففتح لها احدهما الباب وعندما سألته عن المريض أشار اليها بإصبعه إلى غرفة النوم ،دخلت المجنى عليها لتجد المتهم الاول ملقى على السرير وعندما اقتربت منه امسك بها وبدا يتحسس جسدها واماكن عفتها .

صراخ وبكاء أثناء الاغتصاب

بدأت الممرضة تصرخ دون جدوى ودخل المتهم الثانى «زوج شقيقة»المتهم الاول وفى يده سلاح أبيض وقام بتهديدها بالقتل في حال الاستمرار في الصراخ ا وامسكا بالفريسة وقاما باغتصابها دون رحمة عدة مرات وقام احدهما بتصويرها حتى لا تخبر احد بالجريمة.

توجهت ممرضة لقسم شرطة حلوان وحررت محضرا ضد عاطل وزوج شقيقته باغتصابها ،قالت في التحقيقات انهما أرسلا لها طفلا بحجة ان احدهما مريض وعندما دخلت قاما باغتصابها تهت تهديد السلاح وتصويرها حتى لا تخبر احد بالواقعة ،تم ضبط المتهمين واعترفا بالواقعة.