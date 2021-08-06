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انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، في استجابة للانخفاض الذى يشهده سعر الذهب عالميا بشكل متواصل منذ مساء الخميس ويشهد الذهب تغيرات متتالية عالميا بسبب ارتفاع مؤشر الدولار وصدور بيانات اقتصادية هامة بالولايات المتحدة، وانخفضت أسعار الذهب، في مصر بقيم طفيفة برغم الانخفاض الكبير الذى تشهده عالميا بعد ارتفاع مؤشر الدولار .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 679 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6344 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا انخفاضه صباح اليوم ليقترب من حاجز 1800 دولار للأوقية، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار وسط ترقب من المستثمرين لصدور تقرير الوظائف الأمريكية فى القطاعات غير الزراعية والمقرر صدوره اليوم ، والتى من الممكن أن تُسرع من اجراءات الاحتياطى الفدرالى لتخفيف الدعم الاقتصادى ورفع الفائدة .

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.3% ويتجه نحو تسجيل أسوأ سعر له منذ 16 يونيو ، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% مقتربة من حاجز 1800 دولار للأوقية بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 795.49 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,800.16 $ .

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