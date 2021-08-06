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حفل كامل العدد لنانسي عجرم ووائل كفوري بجدة

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حفل كامل العدد لنانسي عجرم ووائل كفوري بجدة حفل كامل العدد لنانسي عجرم ووائل كفوري بجدة

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تتواصل حفلات جدة مع النجمين نانسي عجرم ووائل كفوري وهو الحفل الذي شهد إقبالا استثنائيا من الجمهور بمجرد الإعلان عن تفاصيله وتم بيع التذاكر بالكامل بعد ساعات قليلة من عرضها. الحفل أقيم برعاية هيئة الترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ .

استقبال نانسي عجرم كان قويا من الجمهور السعودي فبمجرد صعودها للمسرح اشتعلت الأجواء بشكل غير عادي وتعالت هتافات الجمهور وقدمت نانسي عدد كبير من أغنياتها التي رددها معها الجمهور.

ولم يقل استقبال وائل كفوري في الحماس عن استقبال نانسي عجرم نظرا لعشق الجمهور السعودي له وحرص كفوري على توجيه الشكر للجمهور على الاستقبال الرائع الذي جعله في غاية الحماس لتقديم حفل مميز وقوي. كافوري غنى لما يزيد عن الساعة قدم بها عدد كبير من أغنياته الشهيرة.

وفي نهاية الحفل، حرص النجمان على توجيه الشكر للجمهور السعودي ولهيئة الترفية .

المصرى اليوم

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