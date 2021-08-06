أخبار عاجلة

خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر ) -
اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

بيل غيتس لـCNN: طلاقي من ميليندا مصدر حزن كبير.. وعلاقتي مع إبستاين خطأ فادح

Print
مواضيع متعلقة
داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟

داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟

مروحيات عسكرية تجري عمليات إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول

مروحيات عسكرية تجري عمليات إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول

حركة مرور خانقة للمطار وذعر وسباق محموم لسحب الأموال من البنوك.. هذا حال كابول

حركة مرور خانقة للمطار وذعر وسباق محموم لسحب الأموال من البنوك.. هذا حال كابول

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول