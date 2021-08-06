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ضياء جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة بالاوليمبياد

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ضياء جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة بالاوليمبياد ضياء جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة بالاوليمبياد

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ودع ضياء جودة لاعب الوطنى للمصارعة الحرة، منافسات دور الترضية في منافسات 125 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وخسر ضياء جودة أمام الصيني زيهويل دينج بنتيجة (7-2)، ليودع منافسات المصارعة، ويفشل في استغلال ثان فرصة في حصد ميدالية أولمبية لمصر.

وكان ضياء جودة قد خسر أمام جينو بيترياشفيلي بطل جورجيا والمصنف الأول عالميا في ثمن النهائي بعدم التكافؤ (11-0)، وتمتلك حتى الآن 3 برونزيات عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

المصرى اليوم

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