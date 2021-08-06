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وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الصحية

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وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الصحية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الصحية

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ناشد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشددا على رفع درجة الاستعداد بأقسام الحروق والصدمات الحرارية بالمحافظة لمواجهة الموجة الحارة، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك تزامناً مع الموجة الحارة هذا الأسبوع، موجهاً بزيادة القوي البشرية من الأطباء الاستشارين والأخصائيين وهيئة التمريض بهذه الأقسام، والعمل على توفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالصدمات الحرارية، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وغرف علاج الصدمات الحرارية، مع التأكد من وضع أسطوانات الأكسجين في أماكن جيدة التهوية، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمرور على المخازن الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مع فرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أزمة خلال تلك الفترة.

وأكد على ضرورة تكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من الأكسجين بالمستشفيات، وضرورة متابعة التواجد والانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي بأوقات العمل، والعمل على ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية له.

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