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اليوم الجمعة .. طقس شديد الحرارة بشمال سيناء

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اليوم الجمعة .. طقس شديد الحرارة بشمال سيناء اليوم الجمعة .. طقس شديد الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتتراوح درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 وحتى 41 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 37 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 36 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 إلى 41 درجة.

وتواصل غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناءا على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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