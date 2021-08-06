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مقتل 6 في تحطم طائرة في ألاسكا الأمريكية

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مقتل 6 في تحطم طائرة في ألاسكا الأمريكية مقتل 6 في تحطم طائرة في ألاسكا الأمريكية

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قال حرس السواحل الأمريكي، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة أثناء مشاهدة معالم المدينة في ألاسكا.

وحسب صحيفة ذا هل أضاف حرس السواحل في بيان إن طاقم الطائرة الهليكوبتر«MH-60 Jayhawk» حدد موقع حطام طائرة مملوكة لشركة «Southeast Aviation» على بعد 8 أميال شمال شرق كيتشيكان، ألاسكا. وتم إنزال سباحين إنقاذ ولم يتم الإبلاغ عن أي ناجين. وقالت الوكالة إن التقارير ترددت على وجود طيار وخمسة ركاب على متن الطائرة. ووفقًا لإذاعة ألاسكا العامة، تلقى حرس السواحل إشارة طوارئ من الطائرة في حوالي الساعة 11:20 صباحًا.

وقال حرس السواحل وإدارة الطيران الفيدرالية إن إشارة الطوارئ الخاصة بالطائرة تم تفعيلها حوالي الساعة 11:20 صباحًا عندما تحطمت الطائرة في منطقة بالقرب من كيتشيكان. ووفق وكالة أسوشيتد برس، عثر أفراد طاقم خفر السواحل على الحطام في حوالي الساعة 2:40 مساءً.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل على تويتر إنه ارسل فريقًا للتحقيق في الحادث. ومن المتوقع أن يصل هذا الفريق بعد ظهر اليوم لموقع تحطم طائرة «De Havilland DHC-2» المجهزة بعوامة في كيتشيكان، ألاسكا.

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