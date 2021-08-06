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زوج يقتل زوجته ويطعن نفسه في قليوب

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زوج يقتل زوجته ويطعن نفسه في قليوب زوج يقتل زوجته ويطعن نفسه في قليوب

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شهدت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب، جريمة قتل بشعة، حيث قام زوج بطعن زوجته بالسكين مما أدى إلى مصرعها في الحال، ثم قام بطعن نفسه لخلافات زوجية، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بتلقيه بلاغا بقيام عامل ويدعى «محمد ش» بقتل زوجته بسلاح أبيض سكين ثم قام بطعن نفسه في محاولة للتخلص من حياته، وذلك لخلافات زوجية بينهما.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب للمستشفى، وسط حراسة أمنية وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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