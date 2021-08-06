وفاة المصاب الثاني في حادث شبين القناطر (تفاصيل)

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لقى المصاب الثانى، في واقعة إطلاق أمين شرطة الرصاص على شقيقان، في منطقة نوى دائرة مركز شبين القناطر مصرعه متأثرا بإصابته، صباح اليوم الجمعة، في مستشفى قليوب العام.

وصرحت النيابة بدفن الجثتان بمقابر أسرتيهما بقرية نوى بشبين القناطر، إثر حادث إطلاق أمين شرطة الرصاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على مخالفة مرورية بمنطقة مزلقان نوي مركز شبين القناطر، حيث قام أمين الشرطة بإطلاق عدة أعيرة فأصاب يسرى محمد سالم، بطلق نارى في البطن، وتوفى فور وصوله المستشفى، وأصاب شقيقة بطلق ناري في الفخد، وتجمهر الأهالي بالمنطقة محاولين الفتك بالمتهم، فيما قامت مجموعة من المواطنين باشعال النيران على مزلقان السكة الحديد، حيث توقفت حركة القطارات على خط شبين القناطر – قليوب.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع، وضبط المتهم والتحفظ على السلاح بحوزته تحرر محضر بالواقعة ونقل المتوفى والمصاب إلى مستشفي قليوب التخصصي وتولت النيابة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت اخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقان يملكان محل كاوتش بالمنطقة وبعد تدخل الشقيقان نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما أمين الشرطة الرصاص، إلى أن جاءت الأجهزة الأمنية وتم السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر، شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة، فتدخل كلا من يسري محمد سالم، وشقيقه سالم، محطة القطار وحاول أحدهما منع أمين الشرطة من كتابة المخالفة، وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم فاطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني في الفخد أدى ذلك لعمل نزيف له ليتوفى هو الأخر بعد ساعات من الإصابة، وصرحت النيابة بدفنهما.