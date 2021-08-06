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مقطع 130 ثانية يوثق جريمة قتل «نجلاء» في عيادة طبيب العيون بالبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن البحيرة، من القبض على المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله، فتاة كفر الدوار، داخل عيادة في مول شهير بمحافظة البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقالت التحريات إن الأجهزة الأمنية قامت بفحص أكثر من 12 شخصا من المشتبه فيهم من المناطق المجاورة لمكان الحادث، كما تم تفريغ الكاميرات المراقبة في الطرقات الموجودة في المول، بالإضافة إلى فحص المترددين على العيادة التي تعمل بها المجني عليها.

وأشارت التحريات أن مقطع فيديو مدته 130 ثانية وثق لحظة قتل الضحية وهروب المتهمين من مكان الحادث، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قاموا بخنق وطعن الفتاة وفروا هاربين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

كان بلاغ من أمن مول شهير بوقوع جريمة قتل فتاة تعمل في عيادة عيون، تدعى «نجلاء» بمنطقة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، انتقل فريق من المباحث والنيابة العامة والمعمل الجنائي، إلى مكان الحادث، وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا بعد العثور على آثار خنق حول الرقب وطعن في منطقة الصدر.

سيارة اسعاف - صورة أرشيفية

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المصرى اليوم

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