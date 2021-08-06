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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن السفير يجب أن يقوم بتطوير العلاقات بين بلده والبلد التي يوجد فيها، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا تتطلب تعاون بشكل مكثف.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن هناك بعض القوى تحاول عرقلة التطور بين البلدين، موضحًا أنه عقب جلسة مجلس الأمن لاحظنا الكثير من المنشورات التي تقيم روسيا بشكل سلبي.

وتابع، أن هذه المنشورات تصدر من على أرضٍ غير مصرية ولكن من بلدان بها مصريين، بما فيها المطبوعات العربية اتلي تصدر في المملكة المتحدة، وهذه المنشورات تدور حول تخلي مصر عن تعاونها مع روسيا بسبب ما حدث في مجلس الأمن،، مؤكدًا أنه لا صحة للأخبار الصادرة من صحف ومواقع بريطانية حول توقف مشروع «محطة الضبعة النووية»، وما يتم نشرة هو أخبار مفبركة وكذب وإدعاء«.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة: «نعلم أن المملكة المتحدة يوجد بها ممثلي للإخوان المسلمين وهي جماعة محظورة في روسيا ومصر كجماعة إرهابية، ونتفهم أن هناك بعض القوى تحاول أن تذرع شيء من النذاع بين روسيا ومصر وهي قوى متطرفة وقد تكون دول أخرى، ونأمل أن المصريين يتفهموا هذا الأمر أيضًا».