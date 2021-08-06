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مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بالوادي الجديد

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لقي 5 أشخاص مصرعهم ، مساء الخميس، في الوادي الجديد، بينما أصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالخضروات والفاكهة، وأتوبيس نقل ركاب يتبع إحدى شركات البترول، وذلك بطريق الفرافرة - الواحات البحرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد قد تلقت اخطارا بالحادث الذى وقع بطريق الفرافرة - الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الواحات البحرية والجيزة وايداع المتوفين بمشرحة المستشفي بالبحرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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