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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا ليس لها خطط بأن تكون هي الوحيدة المخولة بالتعاون العسكري مع مصر، مشيرًا إلى أن السلاح الروسي الأفضل في العالم بلا شك في ذلك، ومصر لها حق سيادي في تنويع مصادر سلاحها من أي دولة في العالم.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «ليس لدينا أي بغض أو حقد أو مشاعر سلبية تجاه تنويع مصر لمصادر سلاحها في العالم، ونتفهم أن مصر كواحدة من أكبر الدول في المنطقة في الوطن العرب وأحد قادة إفريقيا تتطور وتطور قدراتها العسكرية، ولذلك عليها أن تقوم بتنويع مصادر تسليحها».

وتابع: «نسعد بتفضيل مصر بعض الأسلحة الروسية، ولكن نحن لا نطالب مصر بأن يكون التواصل في هذا الأمر مع روسيا فقط».