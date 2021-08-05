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تظاهرات في جنوب أفريقيا احتجاجا على مقتل 36 شخص

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تظاهرات في جنوب أفريقيا احتجاجا على مقتل 36 شخص تظاهرات في جنوب أفريقيا احتجاجا على مقتل 36 شخص

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تظاهر المئات من أنصار حزب «مقاتلو الحرية الاقتصادية» المعارض اليساري في جنوب إفريقيا، الخميس، ضد مقتل 36 شخصًا في فينيكس، إحدى ضواحي ديربان، خلال أعمال الشغب العنيفة الأخيرة في مقاطعة كوازولو ناتال.

ووفق أسوشيتد برس سار أكثر من 1000 شخص في مسيرة عبر فينيكس لتسليم الشرطة بيانًا يطالب بتحقيق العدالة لعائلات أولئك الذين قتلوا في تلك المدينة خلال أعمال العنف. ووقف المتظاهرون دقيقة صمت ضد عمليات القتل. واتهم زعيم المسيرة، مارشال دلاميني، عضو البرلمان عن حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية، حكومة جنوب إفريقيا بالسماح لبعض أفراد الجالية الهندية بممارسة العنف العنصري ضد السود. وقال «لقد أرسلوا الشرطة هنا إلى مسيرتنا، لكن أين كانوا عندما كان شعبنا يُقتل؟»

كما اتهم الشرطة والجنود بإجراء عمليات بحث عن السلع المنهوبة في البلدات التي يعيش فيها السود، لكنها لم تفعل ذلك في المجتمعات التي يغلب على سكانها الهنود والأعراق المختلطة.

وفي يوليو، اندلعت أعمال الشغب بسبب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، وانزلقت إلى عمليات نهب واسعة النطاق لمراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء كوازولو ناتال وامتدت إلى جوتنج، التي تعد من المقاطعات الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جنوب إفريقيا. وقتل أكثر من 300 شخص في أعمال الشغب التي استمرت أسبوعا وتم انهائها بنشر 25 ألف جندي.

وخلال أعمال الشغب، اشتعلت التوترات العرقية في فينيكس، التي يقطنها أغلبية من المواطنين من أصل هندي. وقام العديد من سكان المنطقة بدوريات في الضاحية لحماية متاجرها وشركاتها من النهب، واتهموا بإطلاق النار على السود الذين يشتبه في أنهم مثيري شغب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكدت الشرطة أن من بين القتلى الـ 36 في فينيكس، أصيب 30 بالرصاص وتعرض أخرون للطعن والحرق. وصادرت الشرطة 264 قطعة سلاح من أفراد وشركات أمنية في المنطقة. وحسب الشرطة، تم القبض على 22 شخصًا بتهمة القتل في فينيكس ووجهت إليهم تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء.

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