السفير الروسي بالقاهرة: هناك خطط لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح كورونا سنويًا بمصر

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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن مصر قامت بتسجيل اللقاح الروسي «سبوتينك في» في شهر فبراير من هذا العام، ومنذ هذا الوقت فإنه يمكن استخدامه بشكل قانوني، والتوصل لاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن توريد اللقاح الروسي وصل بالفعل إلى مصر منه مئات الآلاف من الجرعات، موضحًا أن روسيا في إشارة إنسانية قامت بتوفير عدد من الشحنات من اللقاح الروسي إلى القوات المسلحة المصرية، وللرياضيين المصريين عبر وزارة الرياضة الروسية.

وتابع أنه تم الاتفاق بين الموزع الروسي للقاح والشركة المصرية «مينا فارم» من أجل إنتاج اللقاح في مصر، مؤكدًا أنه يتم حاليًا نقل التكنولوجيا الروسية لمصر وبحلول الخريف تستطيع الشركة إنتاج اللقاح في مصر والأمر حاليًا يعتمد على قدرات الشركة، والشكل العام يشير إلى وجود خطط لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح في العام لتوفير احتياجات المصريين وتصدير اللقاح لدول إفريقيا.