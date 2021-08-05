أخبار عاجلة

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي -
بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب -
إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم -
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء -
الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات -
الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق -
الأكثر مبيعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسام حسن وجهازه المعاون يوقعون على عقود التجديد للاتحاد السكندري

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وقع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى وجهاز المعاون، على عقود تجديد تعاقدهم مع الفريق لمدة موسم.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى على إضافة مزيد من الاستقرار داخل صفوف زعيم الثغر قبل المواجهات المتبقية من منافسات الموسم الحالى إضافة إلى الاستعداد للموسم الجديد.

ويأتى تشكيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري مكونًا من: حسام حسن مديرًا فنيًّا، إبراهيم حسن مديرًا للكرة، طارق سليمان مدربًا عامًّا، حسن مصطفي مدربًا، عماد المندوه مدربًا للحراس، د. محمد عنان طبيبًا للفريق.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة ، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.

حسام حسن وجهازه المعاون يوقعون على عقود تجديد عقودهم مع الاتحاد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي