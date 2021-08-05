حسام حسن وجهازه المعاون يوقعون على عقود التجديد للاتحاد السكندري

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وقع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى وجهاز المعاون، على عقود تجديد تعاقدهم مع الفريق لمدة موسم.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى على إضافة مزيد من الاستقرار داخل صفوف زعيم الثغر قبل المواجهات المتبقية من منافسات الموسم الحالى إضافة إلى الاستعداد للموسم الجديد.

ويأتى تشكيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري مكونًا من: حسام حسن مديرًا فنيًّا، إبراهيم حسن مديرًا للكرة، طارق سليمان مدربًا عامًّا، حسن مصطفي مدربًا، عماد المندوه مدربًا للحراس، د. محمد عنان طبيبًا للفريق.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الزمالك، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.