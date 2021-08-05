ميسي يقترب من مانشستر سيتي

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أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، قريب من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

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وقال الصحيفة إن بطل إنجلترا هو الأوفر حظاً نظراً لقدرته في توفير طلبات ميسي المادية، بالإضافة إلى القائمة المميزة التي يمكنها المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، كما أن تعثر صفقة انتقال المهاجم هاري كين قد يحول التركيز إلى التعاقد مع بطل كوبا أمريكا.

وأكدت أن باريس سان جيرمان قد دخل في مفاوضات مع القائد الأرجنتيني في وقت سابق، ولكنه انسحب منها لاحقاً بسبب تركيزه على تجديد تعاقد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، بالإضافة إلى أن راتب ميسي سيكلف خزانة النادي 70 مليون يورو كضرائب سنوية.

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كان برشلونة أعلن اليوم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ليرحل عن النادي الكتالوني بعد مسيرة طويلة تزينت بالعديد من الألقاب والأرقام القياسية.