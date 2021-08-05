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تسمم ربة منزل تناولت «نصف قرص حفظ غلال» بطريق الخطأ بسوهاج

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تسمم ربة منزل تناولت «نصف قرص حفظ غلال» بطريق الخطأ بسوهاج تسمم ربة منزل تناولت «نصف قرص حفظ غلال» بطريق الخطأ بسوهاج

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أصيبت ربة منزل بحالة إعياء شديد وأعراض تسمم، عقب تناولها «نصف قرص حفظ غلال» بطريق الخطأ بدائرة مركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول نجاة. م. م «42 سنة – ربة منزل» مصابة بحالة إعياء شديد وقيء ادعاء تناول أقراص مجهولة وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال زوجها عوض الله. أ. م «46 سنة – عامل»، قرر تناول المذكورة «نصف قرص لحفظ الغلال» بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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