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عشرات من أعضاء مجلس النواب يدعون بايدن لإغلاق سجن جوانتانامو فورا

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عشرات من أعضاء مجلس النواب يدعون بايدن لإغلاق سجن جوانتانامو فورا عشرات من أعضاء مجلس النواب يدعون بايدن لإغلاق سجن جوانتانامو فورا

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دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس جو بايدن اليوم الخميس لإغلاق السجن العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا فورًا.

وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي أدت إلى فتح السجن، أرسل 75 عضوا رسالة تصف استمرار العمل بالسجن بأنها بقعة تلطخ سمعة البلاد وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون.

وكتب الأعضاء في الرسالة «نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بجوانتانامو».

كان عدد المحتجزين في السجن الذي افتتح في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول قد بلغ في ذروته نحو 800 سجين. وخفض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العدد لكن جهوده لإغلاق السجن أخفقت بسبب المعارضة في الكونجرس من جانب بعض أنصاره الديمقراطيين، فضلا عن الجمهوريين.

وأعلنت إدارة بايدن في 19 يوليو أنها قامت بترحيل أول سجين. وخفض هذا الترحيل عدد المحتجزين بالسجن إلى 39 معظمهم ما زالوا معتقلين لنحو عقدين دون محاكمة أو حتى توجيه اتهامات.

المصرى اليوم

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