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أمين شرطة يطلق الرصاص على شقيقين في مشاجرة بسبب مخالفة مرورية بالقليوبية (صور)

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أمين شرطة يطلق الرصاص على شقيقين في مشاجرة بسبب مخالفة مرورية بالقليوبية (صور) أمين شرطة يطلق الرصاص على شقيقين في مشاجرة بسبب مخالفة مرورية بالقليوبية (صور)

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فتح أمين شرطة النار من سلاحه الميري على شقيقين أمام مزلقان قرية نوى بشبين القناطر بسبب مخالفة مرورية في مشاجرة مع أمين الشرطة المكلف بتسيير المرور في المنطقة والذي أطلق عدة أعيرة، مما تسبب في إصابة المجني عليهما ونقلهما للمستشفى في حالة خطرة، وتجمهر الأهالي بالمنطقة محاولين الفتك بالمتهم، حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والتحفظ على السلاح بحوزته.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص.

انتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية وتمت السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي، وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لإحدى السيارات المارة بالمنطقة فتدخل كل من يسري م د وشقيقه سالم م د صاحبي ورشة إطارات سيارات بمنطقة مزلقان نوي بجوار محطة القطار، وحاول أحدهما منعه من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهما فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما فأصاب أحدهما في قدمه والآخر في بطنه وتم نقلهما للمستشفى.

وتجمهر مجموعة من الأهالي للفتك بأمين الشرطة الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان حتى تم التحفظ عليه من قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث.

وتمت المعاينة للمكان وجار تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة ومتابعة حالة المصابين بالمستشفى والسيطرة على الأهالي بعد تدخل قيادات أمن القليوبية التي انتقلت لمكان الواقعة.

المصرى اليوم

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