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مصطفى بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: مسيرته مليئة بالإنجازات

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مصطفى بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: مسيرته مليئة بالإنجازات مصطفى بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: مسيرته مليئة بالإنجازات

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نعى الإعلامي مصطفى بكري المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقال بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه «رحل اليوم عن عالمنا المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، عن عمر ناهز 91 عاما».

وتابع بكري أن مسيرة المهندس حسب الله الكفراوي مليئة بالإنجازات التي حققت له شعبية واسعة وقبولا في أوساط المواطنين والسياسيين، ولقب بأبوالمدن الجديدة في بسبب الطفرة التي حققها في إنشاء المدن الجديدة وعين محافظا لمحافظة دمياط عام 1976، ثم وزيرا للإسكان من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر1993، وبرز دوره كوزير اسكان لمدة 16 عامًا أشرف خلالها على إقامة 17 مدينة جديدة.

وختم مصطفى بكري قائلا: «رحم الله الوزير الإنسان حسب الله الكفراوى وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان».

المصرى اليوم

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