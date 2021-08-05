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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن أبريل الماضي شهد مكالمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت الاتفاق على استئناف حركة الطيران بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرحلات توقفت بعد حادث الطائرة المصرية في سيناء التي كانت في رحلتها من شرم الشيخ إلى بطرسبرج.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه تم استئناف رحلات الطيران، والآن هناك رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة، بمعدل طائرتين يوميًا وهو المطلوب حاليًا، والأشهر الأخيرة كان هناك مطارات من عدد آخر من المدن، واتفق الرئيسان على ذلك وهو ما أعلن بأنه سيتم استئناف رحلات الطيران من المدن الروسية والمنتجعات الروسية، مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وتابع: «نأمل أن الكثير من السائحين الروس يتمكنوا من زيارة مصر وأن تكون إجازتهم آمنة ومريحة».