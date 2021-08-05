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جامعة سوهاج: إجراء 4 عمليات لترقيع الشرايين التاجية بالمستشفى الجامعي

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جامعة سوهاج: إجراء 4 عمليات لترقيع الشرايين التاجية بالمستشفى الجامعي جامعة سوهاج: إجراء 4 عمليات لترقيع الشرايين التاجية بالمستشفى الجامعي

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شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، جانبا من ورشة عمل عن ترقيع الشرايين التاجية لعدد ٤ حالات من كبار السن، وذلك بقاعة الإجتماعات بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي القديم.

وأشاد عبدالخالق - خلال فعاليات الورشة بحضور الدكتور مصطفى منسي أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي بإمبابة، والدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور أيمن عبدالغفار، رئيس القسم، ولفيف من الأطباء في ذات التخصص - بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي، موضحاً أن القسم نجح في إجراء عددًا من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة منذ افتتاحه، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور مصطفى منسي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بالتعاون مع فريق الأطباء بالقسم.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عبدالغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن ورشة العمل مستمرة طوال الأسبوع، لافتا إلى أنها استقبلت عدد ٤ حالات لمرضى من كبار السن، وسيتم إجراء عملية ترقيع للشرايين التاجية لهم.

المصرى اليوم

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