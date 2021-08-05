أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

عضو لجنة برلمانية عراقية يستبعد نقل واشنطن قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" إلى الأردن والكويت

Print

بغداد – سبوتنيك. وقال العزاوي، في مقابلة مع "سبوتنيك": "الكلام عن نية واشنطن نقل هذه القواعد، مجرد أخبار تم تداولها من قبل وسائل الإعلام. ولا أعتقد أن يكون هذا الأمر صحيحا".

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وحول شكل انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، المقرر في نهاية العام الحالي، قال العزاوي: "إلى الآن لم يتم التعرف على تفاصيل الانسحاب. وكلجنة أمن ودفاع طلبنا مقابلة رئيس الوزراء، للاطلاع على التفاصيل".

كانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ذكرت، أمس، أن واشنطن تنوي نقل القاعدة المذكورتين إلى الأردن والكويت؛ في خطوة تمهد لسحب قواتها من العراق، أواخر العام الحالي.

ونقلت الصحيفة، عن المصادر، التي رافقت مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في زيارته إلى الولايات المتحدة، قولها إنه "لن يبقى بعد انسحاب القوات الأمريكية سوى المدرّبين والمستشارين، الذين طلب العراق الاستعانة بهم؛ مع ما يتطلّب بقاؤهم من خدمات لوجستية، ستكون بيد العراقيين".

وبينت المصادر أنه "سيجري الانسحاب وفقا لاتفاق عام 2008، الذي رعى الانسحاب الأوّل للأمريكيين في عام 2011، قبل عودتهم في عام 2014، من دون أيّ تعديل".

ويشمل سحب كامل الجنود المتواجدين حاليا في العراق، وعددهم 2500، بِمَن فيهم أولئك الموجودون في مطار بغداد؛ وتفكيك قاعدتَي "عين الأسد" إلى الغرب من بغداد، و"حرير" في أربيل.

وبحسب المعلومات، فإن الأمريكيين يرغبون في نقل قاعدة "عين الأسد" إلى الأردن، لأنهم يرون فيه موقعا أفضل للقاعدة بالنسبة إلى أمن إسرائيل، وخاصة في مجال اعتراض الصواريخ؛ بينما سيتمّ نقل قاعدة "حرير" إلى الكويت.

وتعتبر قاعدة "عين الأسد" ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" الجوية؛ وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

احتلت القوات الأمريكية قاعدة عين الأسد، في 2003، واستخدمتها كقاعدة جوية ومركز رئيسي لنقل القوات والمؤن، حتى تسلمتها القوات العراقية، في كانون الأول/ديسمبر 2011.

ويبلغ عدد أفراد الجيش الأمريكي في القاعدة 300، ويعملون على تدريب القوات العراقية.

وتعتبر قاعدة "حرير" القريبة من أربيل بكردستان العراق، أقرب قاعدة جوية من الحدود العراقية مع إيران، وهي متطورة ومزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة.

© Sputnik

خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من جو بايدن

الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من جو بايدن

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا