الكويت تؤكد عزمها توسيع العلاقات مع إيران

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القاهرة - سبوتنيك. صرحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، استقبل اليوم الخميس، نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

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وشدد وزير الخارجية الكويتي، بحسب البيان، على عزم بلاده توسيع العلاقات بين البلدين، وعقد مزيد من المشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين الوزيرين تناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

وأدى رئيسي اليمين الدستورية اليوم، أمام مجلس الشورى في مراسم رسمية، بحضور وفود من 80 دولة.

وتمكن رئيسي من الفوز في الانتخابات الرئاسية يونيو الماضي، لكن تنصيبه يأتي في وقت تشوبه التوترات في المنطقة، على خلفية الهجوم على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، الذي تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل طهران بالوقوف وراءه، وهو ما نفته الأخيرة، ذلك فضلا عن مفاوضات الاتفاق النووي، التي توقفت مؤقتا لحين تسلم إدارة رئيسي مهامها.