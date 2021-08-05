وزير الخارجية السعودي: إصرار "حزب الله" على فرض هيمنته سبب رئيس لمشاكل لبنان

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جي بي سي نيوز :- اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "إصرار "حزب الله" على فرض هيمنته سبب رئيس لمشاكل لبنان"، وحث "السياسيين اللبنانيين على مواجهة سلوك الحزب".

وقال: "قلقون من عدم أظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت لحد الآن".

وجدد وزير الخارجية السعودية تضامن المملكة مع الشعب اللبناني.

وأضاف: "أن المملكة كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساعدات للبنان، عقب حادثة الانفجار في مرفأ بيروت".

ودعت السعودية، في وقت سابق، إلى "إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت"، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إن "المملكة أكدت أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت المروع".

ويحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، عبر سلسلة من الفاعليات والاحتجاجات، تزامنا مع مؤتمر دولي عقدته باريس بدعم من الأمم المتحدة لجمع مساعدات للشعب اللبناني.

وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن "الرياض ستشارك في مؤتمر باريس المنعقد عبر الفيديو برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، بالإضافة إلى تضرر آلاف المساكن في العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس 2020، في انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت، إثر تخزين أطنان من مادة نيترات الأمونيوم الخطيرة على مدى سنوات بظروف سيئة.

المصدر: "الإخبارية السعودية"