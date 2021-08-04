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مدفعية الاحتلال تطلق 100 قذيفة باتجاه لبنان

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مدفعية الاحتلال تطلق 100 قذيفة باتجاه لبنان مدفعية الاحتلال تطلق 100 قذيفة باتجاه لبنان

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الجيش اطلق اليوم الاربعاء أكثر من 100 قذيفة على الاراضي اللبنانية.

وأضاف في تصريح صحفي ان القذائف اطلقت من مختلف الانواع، مؤكدا ان الجيش سيواصل عمله ردا على إطلاق الصواريخ على اسرائيل في وقت سابق اليوم.

وكانت قذيفة صاروخية سقطت، قرب مستوطنة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، على الحدود مع لبنان.

ودوّت صفارات الإنذار في المستوطنة، قبل أن تُعلن وسائل إعلام إسرائيلية رصدها لإطلاق صاروخ من الحدود اللبنانية.

ونقل الإعلام العبري أن أوامرًا صدرت للإسرائيليين بالدخول للملاجئ بعد سقوط قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت أيضا بأنه قد سُمع دوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عند الحدود مع لبنان.

المصرى اليوم

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