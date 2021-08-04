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صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

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صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

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أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق «حقوق السحب الخاصة»، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

وقالت غورغيفا في كلمتها بمؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي تستضيفه فرنسا الأربعاء إن: «لبنان سيحصل على ما يقرب من 860 مليون دولار من صندوق السحب الخاص، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني».

وأكدت رئيسة صندوق النقد أنه: «من الضروري أن تستخدم هذه الأموال بحكمة ومسؤولية لتحقيق أقصى فائدة للبلد وللشعب».

ودعت غورغيفا: «الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة حول المخصصات المالية الجديدة التي ستذهب إلى لبنان».

المصرى اليوم

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